Bu belirtiler varsa doğru yoldasınız!

Dünya evine giren her çiftin hayalidir bir ömür birlikte geçirmek ve beraber yaşlanmak bu belirtiler varsa doğru yolda ilerliyorsunuz.

Güncellenme 27 Mart 2018 15:11

Evlilik yoluna giren her çift birlikte yaşlanma bir ömür boyu beraber olma temennisiyle bir yola girerler ve bunu hayalini kurarlar. Bir ömür boyu tüm zorluklara rağmen beraber kalmak pek çok kimse için zor gelmektedir. Evliliğinizde aşağıdaki belirtiler varsa doğru ilerliyor olabilirsiniz.

Karşılaşılan ilginç bir şey ilk ona anlatılır

Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda karşılaşılan ilginç durumu ilk anlatmak isteyeceğin kişini eşiniz ise ilişkiniz çok iyi olduğunu ifade ediyor. İyi ilişkilerde eşlerin aynı zamanda birbirilerini en yakın arkadaş olarak görmeleri gerektiği söyleniyor.

Her şey yarıya olmasa da aynı şeyleri yapmaya çalışmak

Tüm sorumluluklar yarı yarıya paylaşılmasa da herkesin sorumluluk ve görevlerini bilip ona göre hareket etmesidir. Bir sorunlar karşı karşıya kaldıklarında rahat bir şekilde sorunlarını dile getirmeleri en önemli ayrıntılar arasındadır.

Hala şaşırtıyor

Bireysel gelişimlerinizi ilişkinin dışarısında sürdürebilirsiniz, büyük sırları saklamak nasıl tehlikeli ise her şeyi söylemek de bir o kadar tehlikeli.

Tartışmada birbirlerine karşı açık olmalılar

Sorunları sürekli içine atıp bir anda birbirlerinin boğazlarına yapışmasındansa ilişkilerde çatışmaların belli seyirde devam etmesi ilişkinin ömrünün uzun olması açısından her zaman daha faydalıdır. Sağlıklı ilişkilerde sorunların içine atılmasındansa belli zamanlarda sorunlar üzerine tartışmak sorunlara çözümler aramak her zaman iyi sonuçlar ortaya çıkarır.

İyi günde kötü günde

Çiftlerin evlilik sürecinde yaşadıkları zor zamanlarda üstesinden gelmek için çaba sarf etmek ve başarı ile üstesinden gelmek evliliklerine ve birbirlerine olan inançlarını güvenlerini güçlendirir. Eşler evliliklerinin bir ömür boyu süreceğine inandıkları sürece her şeyin üstesinden gelmek için üstün çaba harcalar. Böylece gelen felaketlere karşı dik dururlar ve daima el ele olurlar. Yapılan araştırmalar sonucunda evliliklerine inan çiftlerin inanmayan ve mecburiyet yüzünden bir arada olanlara rağmen daha uzun süre ve sağlıklı bir evlilik sürerler.