Bu belirtiler varsa dikkat!

Gribe benzer belirtiler yaşıyorsanız sizde gergedan virüsüne bulaşmış olabilirsiniz. İşte gergedan virüsü hakkında bilmeniz gerekenler…

Güncellenme 17 Aralık 2018 12:06

Sağlık Bakanlığı tarafında 21 ilde yapılan incelemede grip dışında tespit edilen virüslerin yüzde 41,4’ünün gergedan virüsü olduğu ortaya çıktı. Virüsün başka hastalıklara da davetiye çıkardığı gerekçesi ile özellikle risk grubunda yer alan kişilerin ekstra dikkatli olması gerekir.

İlkbahar ve sonbahar aylarında grip gibi belirtilerle kendini gösteren ve akut solunum yolu hastalığının en büyük nedeni olan gergedan virüsü bu yılda ortaya çıktı. Kasım-Aralık aylarında meydana gelen hastalıkların grip dışındaki virüslerin neden olduğu ortaya çıktı. Havalarında soğumasına bağlı olarak gergedan virüsünün olduğu belirtildi. Uzmanlar gergedan virüsünün belirtilerinin griple benzerlik gösterdiği için karıştırılabileceğini vurguladı.

Virüsün belirtileri

Uzmanlar, hastalığı yaşayan kişilerin öksürme ve hapşırma sırasında ortama yaydıkları küçük virüslerin solunum yolu hastalıkları ile bulaştığını ifade etti. hastanın çevresinde bulunan kişilerin bu havayı soluması ile birlikte burun ve boğazdan geçip solunum yolu epiteline tutunuyor. 12 ile 72 saatlik kuluçka süresinin doldurduktan sonra kişilerde hastalığın belirtisi ortaya çıkıyor.

İlk belirtileri burun kuruması ve karıncalanması olarak kendini gösteriyor ve en sık görülen şikayetler ise boğaz ağrısı, boğazda karıncalanma, burun akıntısı, burunda dolgunluk.

Bulaşmasının önüne geçmek için

Gergedan virüsü enfeksiyonlarının genellikle hafif olarak yaşandığını ve kendi kendine geçtiğini ifade eden uzmanlar, tedavilerin amacı genellikle belirtileri azaltmaya ve hafifletmeye yöneliktir. Hastalığın başkalarına geçmesini engellemek için mutlaka dinlenin, mümkün olduğu kadar çok sıvı almaya özen gösterin, hekim kontrolünde antihistaminikler, burun açıcı ilaçlarla birlikte damlalar kullanılabilir. Burun ve boğaz kuruluğunun önüne geçmek için ortamın ısı ve nemini ayarlamak gerekir, kesinlikle sigara ve alkol kullanılmamalıdır.