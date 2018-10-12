Bu belirtiler varsa dikkat!

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de meme kanseri en çok kadınlarda görülen bir hastalıktır. Meme kanserinde erken teşhis hastalıklar mücadele noktasında büyük önem taşıyor.

Güncellenme 12 Ekim 2018 10:51

Ülkemizde meme kanseri teşhisi konulan kadınların yüzde 45’lik dilimini 50 ile 69 yaş arası oluşturuyor. Yüzde 40’lık dilimi ise 25 ile 49 yaş aralığı bulunuyor. Meme kanserinde en büyük sıkıntı ve ilerlemesinin en büyük nedeni belirtilerinin hafife alınmasıdır. Her kadının meme kanseri riski taşıyıp taşımadığını bilmesini gerekir.

Meme kanserinin görülme sıklığı ülkemizde son 20 yılda 2 kattan daha fazla oranda bir artış göstermiştir. Uzmanlar meme kanserine neden olan etkenleri sıralarken şu cümleleri kurdu: ‘Ülkemizde obezitenin artması, egzersizin ve doğurganlığın azalması, süt verme süresinin kısalması, adet görme yaşının düşmesi ve menopoza girme yaşının uzaması, Türkiye’deki vakaların artmasının başlıca sebepleri olarak öne çıkıyor ve her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor. Bu nedenle erken teşhis için meme kanseri tedavisi için çok büyük önem kazanıyor’.

Belirtileri saptamak önemli

Uzmanlar meme kanserinde önemli olan noktanın kitlenin ortaya çıkmadan saptanması gerektiğini vurguluyor. Bu da ancak rutin muayenelerle birlikte ortaya çıkar. Meme kanserinin habercisi olan başlıca belirtiler şunlardır: İçe çekilme, erozyon ülser, kızarıklık, yeni akıntı, sertleşme, çukurlaşma, yumru, ele gelen kitle, damarlarda belirginleşme, meme ucunda çekilme, asimetri, portakal kabuğu görünüm, bir memede şişme yada sarkma, aşırı büyüme, kolda anormal şişme belirtileri.