Bu belirtiler varsa akciğer kanseri olabilirsiniz!

Uzmanlar akciğer kanseri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Güncellenme 27 Eylül 2018 10:27

Dünyada hayati tehlikeye neden olan kanser türlerinden biri olan akciğer kanseridir. Ancak akciğer kanserini hayatınızdaki ufak değişiklikleri fark ederek erken dönemde teşhis yapılabilir. Belirtileri anlamak ve akciğer kanserine neden olan sigaradan uzak durmak gerekir. Sigaradan uzak durmak hastalıkla mücadele noktasında büyük önem taşıyor.

Akciğer kanseri en fazla erkeklerde görülüyor ve kanserden ölüm nedenlerinde akciğer kanseri ilk sırada geliyor. Günümüzde görülen ve ölümle sonuçlanan kanser türlerinden kalın bağırsak, meme ve prostat kanserlerinden daha fazlası akciğeri kanserinden meydana geliyor.

Dünyadan ortalama 1.3 milyon kişi akciğer kanserinden dolayı yaşamını yitiriyor. Akciğer kanserinde erken tanı dönemi çok önemli çünkü genellikle akciğer kanseri genellikle kemik, beyin, karaciğer ve böbrek üstü bezlerinde yayılım gösterir. Peki akciğer kanserini anlamak için hangi belirtileri görmek gerekir?

Bu belirtilere dikkat!

Devamlı olarak nefes darlığı ve hırıltı şeklinde solunum

Geçmeyen ve devamlı olarak artan ve kötüye giden öksürük

Kanlı balgam

İştah kaybı ve buna bağlı olarak kilo kaybı

Yutkunurken zorlanma

Göğüs ağrısı

Ses kısıklığı

Akciğer kanserinde sigara çok önemlidir. Eğer sigara kullanılıyorsa mutlaka bırakmak gerekir. Aynı zamanda doğru ve sağlıklı beslenme akciğer kanserine yakalanma noktasında önemli bir yere sahiptir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen göstermek gerekir. Akciğer kanserinden belirtilere rastlanması durumunda hemen doktora başvurmak gerekir. Erken teşhis başarılı bir tedavi için çok önemli bir yere sahiptir.