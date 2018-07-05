Bu belirtiler tükürük kanseri habercisi

Her yıl ülkemizde yaklaşık olarak 5 bin kişiye tükürük bezi tümörü teşhisi konulmaktadır. Bunlardan 4 bini iyi huylu, 800’e kadar olanı da kötü huyludur.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 14:31

Vücudun tüm alanlarında olduğu gibi tükürük bezlerinde tümörler meydana gelebilmektedir bu tümörlerin yaklaşık yüzde 70 kadarı iyi huylu tümörlerdir. Ancak uzmanlar dikkat edilmediği takdirde iyi huylu tümörlerin zamanlar kötü huyluya da dönüşebileceğine işaret etmektedirler.

Tetikleyen faktörler

Ağız, burun ve yutak gibi boşluklarda nemlendirmeye görevi gören tükürük bezlerinin kendisidir. Vücudumuzun ağız, burun ve yutak bölümlerinde küçük ve büyük olmak üzere 1000’e yakın tükürük bezi bulunmaktadır. Tümöre neden olan faktörler ise sigara, yanlış beslenme, kimyasallara maruz kalmak ve cep telefonu kullanmak olarak sıralanabilir. Nadir görülmekle birlikte tümör teşhisi konulan tanıların genelde yüzde 60 ile 70 oranı iyi huylu tümörlerden oluşmaktadır. Kalan yüzde 20 ile 30’luk alanı ise kötü huylu tümörler oluşturmaktadır. Ancak uzmanlar yaptıkları uyarılarda iyi huylu tümörlerin zaman zaman kontrollerinin yapılması gerektiği yönünde. Aksi takdirde zamanla iyi huylu olan tümörlerde kötü huylu olabilmektedirler.

Riskleri azaltmak için

Tümör oluşumunu tetikleyen nedenler arasında bulunan sigara ve diğer tütün ürünleri bunun yanı sıra radyoterapiye maruz kalmak, aşırı kimyasal ve mesleki metallere maruz kalmak tüm bunlarla birlikte cep telefonunu uzun yıllar yoğun sürelerde kullanmakta yer alıyor.

Tedavisi nasıl yapılır?

Uzmanlar yapılan tedavilerin temelde cerrahi müdahale olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Tümörün büyüklüğü arttıkça ciltte oluşturacağı tahribatta artmaktadır. Ameliyat sırasında yüz sinirlerinde bulunan önemli yapılara zarar verebilmektedirler. Tümörün küçük olması cerrahi müdahalenin de daha kolay yapılmasına imkan sağlayacaktır. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta erken tedavi önemli. İyi huylu tümör teşhisi konulmuş dahi olsa ilerleyen süreçte kötüye dönüşme ihtimaline karşı erken tedavi büyük önem taşımaktadır.