Bu belirtiler sizde de varsa...

En fazla can kaybının yaşandığı rahatsızlıklar arasında olan inmenin belirtileri nelerdir?

Güncellenme 11 Mayıs 2018 18:05

Yetişkin bireylerde kalp krizi ve kanserden sonra en fazla can kaybının yaşandığı hastalık inmedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha görülmektedir.

Beyin oksijensiz ve kansız kalıyor

İnme beyin oluşan ciddi bir hasardır. Beynin bir bölgesinde bulunan ve kan akımını engelleyen beyin damarlarında bulunan kanın dışarı sızması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Bu sız sonucunda halk arasında beyin kanaması denen olay meydana gelir. Tüm bunların sonucunda hastada 24 saati aşan uzun soluklu fonksiyon kaybı meydana gelebilir.

Yaşlandıkça risk artıyor

İnme riski en fazla 65 yaş ve üzerin kimselerde görülmektedir. Nadir de olsa hastalık genç yaşlarda da görülebilmektedir. Oran olarak bakıldığında bu hastalığa yakalananların dörtte üçü 65 yaş ve üzeri kişilerdir. Erkeklerde inmeye yakalanma durumu bayanlara oranlar daha fazladır.

Bu hastalıklar sebep olabilir

İnme yatkınlığını artıran faktörler arasında kalp ve şeker hastalığı, hipertansiyon, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, yüksek kolesterol gösterilebilir.

Bu belirtiler varsa...

Fiziksel güç kaybı

Konuşma ve anlamada güçlük

Vücudun yarısında uyuşukluk ve hissizlik

Görme bozuklukları bu iki gözde veya tek gözde olabilir

Bulantıya bağlı olarak kusma

Baş dönmesi

Yürümede zorluk yaşama

Dengede duramama

Şiddetli derecede baş ağrısı

Bilinçte değişiklikler

Bazı kimseler de bir kaç dakika gibi sürebileceği gibi kimi insanlarda da birkaç saat sürebilen belirtilerdir bunlar. Bu belirtilere geçici iskemik atak denilmektedir. Eğer bu belirtiler varsa asla görmezden gelinmemesi gerek aksi takdirde bu inme riski tehdidi altında olunduğunu göstermektedir. Bu kimselerin inme geçirme ihtimali çok yüksektir.

Riske dikkat

Yapılan araştırmalara göre inmenin yüzde 90 oranında önlenebilir hastalık olduğu sonucuna varılmıştır. İnmede değiştirilmeyecek faktörleri göz ardı etmemek gerekir bunlar; yaş, cinsiyet, ırk ve ailede inme riskinin daha önce yaşanıp yaşanmamış olmasıdır. Değiştirilebilir faktörler ortadan kaldırılarak inme riskini de azaltmış olabilirsiniz.