Bu bebeklerin uyku sorunu daha az!

Yapılan araştırmalar babaların bebeğin bakımına destek verdiğinde bebeklerin uyku sorununun daha az olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 17 Aralık 2018 13:33

Bebeğin bakımında aktif rol alan babaların bebeklerinin daha az uyku problemi yaşadığı gözlendi.

66 bebek ve ailesi incelendi

3 grup halinde 66 prematüre bebek üzerinde inceleme yapıldı. İlk grup normal seyrinde poliklinikte incelendi. İkinci grup anne, üçüncü grup ise anne babaya ev ziyaretinde bebeğin, büyümesi, gelişmesi ve beslenmesi gözlenerek incelendi.

1 yaşı dolana kadar incelenen bebekler, gelişimleri de takip edildi. Özellikle babaların bebeklerin bakımına yardım ettikleri 3. Grupta bulunan bebeklerin daha az uyku ve beslenme sorunu yaşadıkları ortaya çıktı.

32 ile 34 haftada dünyaya gelen bebeklere orta, 34 ile 37 arasında dünyaya gelene bebeklere ise geç prematüre olarak adlandırılmaktadır.

Orta ve geç prematürelerin tüm prematürelerin yüzde 84’lük payını oluşturmaktadır. Uzmanlar gözden kaçırılan prematüre grupların diğer bebeklere oranla gelişimlerinin daha geride kaldığını belirtiyor. Bu durumda bebekleri anne babaların ortak desteklemeleri ve anne babaları ise uzmanların desteklemesi gerekir. Bunun için uzman desteğinin çok önemli olduğu vurgulanıyor.