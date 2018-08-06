Bu baharatlar göbek eritiyor!

Göbek yağlarından şikayet ediyorsanız bu baharatları tüketerek metabolizmanızı hızlandırıp göbek yağlarından kurtulabilirsiniz.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 15:36

Göbek yağlarının varlığı sizi rahatsız ediyorsa, belli bir takım değişikliklerle göbek yağlarından kurtulabilirsiniz.

Zencefil

Mide rahatsızlıklarını hafifletmede önemli bir özelliği olan zencefilin aynı zamanda kilo verdirmeye yardımcı bir yapısı da bulunuyor. Antioksidan özelliğinin yanı sıra acı biberde bulunan kapsaikin adı verilen bir bileşik bulunuyor.

Biberiye

Biberiye bitkisinin içerisinde yer alan karnosit asit, açlık kan şekerini düşürerek kişinin kilo almasını sınırlandırıyor. Zayıflamak isteyenlerin özellikle çay şeklinde tüketmelerinde fayda vardır.

Zerdeçal

Zerdaçal da kişinin metabolizmasını hızlandırarak kilo vermesine yardımcı olur. Bunu yanı sıra zerdeçal pek çok faydası da bulunmaktadır.

Pul biber

Bibere acı tadını veren kapsaikin maddesi aynı zamanda metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar yemeklere belli dozda alınan pul biberin yağ yakıcı bir etki ortaya çıkardığı göstermiştir.

Kırmızı biber

Acı yemek sadece yağ yakımını hızlandırmaz aynı zamanda iştahınızı da frenlemeye yardımcı olur. Zerdeçal da olduğu gibi bu baharatta bağışıklık sistemini güçlendirip, soğuk algınlığı mücadelede önemli rol oynar.

Hardal tohumu

Hardal bitkisinden elde edilen bu baharat metabolizmanın güçlenmesine önemli rol oynar. Uykuyu düzenlemeye yardımcı olan melatonin hormonu hardalda da yüksek miktarda bulunur.