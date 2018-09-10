Bu alışkanlıklar dişlere zarar veriyor!

Günlük hayatta yapılan bazı hatalar dişlerin zarar görmesine neden oluyor. Peki dişlere zarar veren o hatalar nelerdir?

Güncellenme 10 Eylül 2018 16:00

Ülkemizde ve dünyada nezleden sonra en sık karşılaşılan sorunlardan birisi de ağız ve diş sağlığı sorunlarıdır. Sağlıksız ağız ve dişlere sahip olmak ne yazık ki pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Bunların başında kalp, böbrek ve mide rahatsızlıkları geliyor. Peki dişlere zarar veren alışkanlıklar nelerdir?

Dişleri açıcı alet olarak kullanmak

Dişleri alet olarak kullanmak çokça görülen alışkanlıklar arasında ancak hatalı alışkanlıklar arasında yer alıyor. Dişleri paket açmak, etiket koparmak gibi araçlarda kullanmak dişlere ciddi zarar verebiliyor.

Dişleri gıcırdatmak ve sıkmak

Dişleri sıkmak ve gıcırdatmak genellikle strese alışkanlıklar arasında yer alıyor. Bu durum dişlerde ciddi madde kayıplarına ve diş hassasiyetlerine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra baş ve boyun ağrılarına neden oluyor.

Şeker yemek

Sık ve çok tüketilen şeker ve karbonhidratlar diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Diş dokusunda yumuşamalara ve çürüklere neden oluyor. Tüm bunlara bağlı olarak sakız tüketirken şekersiz olmasına, meyve sularının doğal olmasına dikkat etmek gerekir.

Sürekli atıştırmak

Sürekli olarak bir şeyler yemek asitli içecekler tüketmek çürük ve dişeti enfeksiyonlarına neden oluyor.

Aşırı sigara ve kahve tüketimi

Aşırı oranda sigara ve kahve tüketimi diş renklerinde değişime ve sararmalara neden oluyor.

Dişi doğru fırçalamamak

Diş temizliğinin yetersiz sürede yapılması ve dişlerin sert fırçalanması ileri derecede hassasiyetlere neden oluyor. Dişlerin fırçalanma süresi günde 2 kez sabah ve akşam olacak şekilde orta sertlikte kıllara sahip bir fırça yardımı ile oval hareketlerle diş etlerine masaj yapıyor olacak şekilde yapmaya özen göstermek gerek. Akşam fırçalama öncesi diş ipi ve ara yüz fırçası kullanmaya özen göstermek gerekir.