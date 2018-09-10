Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiyor!

Günlük hayatta yapılan bazı yanlışlar böbrek sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Peki hangi alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor?

Güncellenme 10 Eylül 2018 10:38

Vücutta fasulyeye benzeyen organlardan biri olan böbrekler kanı filtreleme görevi bulunduğu gibi metabolizmada atık ürünlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Vücut için gerekli olan asit baz dengesini düzene soktuğu gibi kan basıncı ile birlikte kan hacmini de düzenler. Vücut için gerekli olan hormonları ve enzimleri üretir.

Aşırı protein tüketimi

Vücuda alınan yüksek oranda protein miktarı amonyak üretimini artırır. Böbrekler bu durumu nötralize etmeye çalışır ve yavaş yavaş güçten düşer.

Tuz

Böbrek yetmezliğini tetikleyen etkenlerden birisi de tuzdur. Yüksek oranda tuz tüketmek vücut elektrolitlerini ve kan basıncını düzene sokmak için böbreklere ciddi oranda baskı uygular.

Vücutta su kaybı

Böbrekler düzgün çalışmak için suya ciddi oranda ihtiyaç duyar. Dehidrasyon durumunda ise vücut susuzluğu yok sayar ve vücudu kuru tutmak için böbreklerin faaliyetlerini durdurur. Bu durumun önüne geçmek için günde ortalama 10 bardak su içmeye özen göstermek gerekir. Yeteri kadar su tüketip tüketmediğinizi öğrenmek için idrarınızın rengine bakabilirsiniz.

Sigara

Sigara kullanımı kan damarlarının daralmasına bağlı olarak olarak böbrek başta olmak üzere tüm vücudun olumsuz etkilenmesine neden olur.

Alkol

Yüksek dozda alkol kullanımı kişilerde kanda bulunan ürik asit düzeyinin artmasına neden olur. Bu durumda böbreklerde boruların tıkanmasına ve taş oluşmasına neden olur.

İlaçlar

İlaçların bilinçsiz olarak kötü kullanılması özellikle ağrı kesicilerin böbreklere zarar vermesine neden olur. Öte yandan kan basıncı ve diyabet için verilen ilaçların doğru miktarda alınması gerekir aksi takdirde böbrek yetmezliğine varan sonuçlar ortaya çıkarabilir.