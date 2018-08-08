Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

Böbreklerin sağlığını korumak için nelere dikkat etmek gerekir? Hangi yanlış davranışlar böbrek sağlığını tehdit ediyor.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 17:18

Kanı filtreleyip, metabolizmanın atık ürünlerini atmaya yardımcı bir fasulyeye benzer organ böbreklerdir. Böylesine önemli bir organın zarar görmesi sağlığı olumsuz yönde etkiler. Günlük hayatta yapılan bazı yanlışlar böbreklerin zarar görmesine neden oluyor. Peki hangi yanlışlar böbrek sağlığını olumsuz etkiler?

Aşırı protein

Gereğinden fazla alınan protein amonyak üretimini artırır. Böbrek bu durumu tölare edebilmek için çalışmasını maksimum seviyeye çıkarır ve kişi yavaş yavaş güçten düşer.

Tuz

Böbrek yetmezliğini yüksek oranda etkileye tuz, fazla oranda tüketildiğinde vücut elektrolitlerini kan basıncını düzenlemek için böbreklere baskı uygular.

Fazla su kaybı

Vücudun susuz kalması durumunda susuzluğu yok saymak adına ve vücudu kuru tutmak için böbrek fonksiyonlarını durdurur. Böbrek düzgün çalışmak için mutlaka suya ihtiyaç duyar.

Bunun için yetişkin bir kimsenin günlük olarak ortalama 10 bardak su içmesi gerekir. Yeteri kadar sus tüketip tüketmediğinizi anlamak için idrar renginize bakabilirsiniz.

Sigara

Kan damarlarının da oluşan daralma ve sertleşmeye bağlı olarak böbrekler başta olmak üzere tüm vücut organları olumsuz olarak etkilenir.

Alkol

Yüksek oranda alkol tüketilmesi kişilerde kanda bulunan ürik asit seviyesini artırır. Böbreklerde bulunan boruların tıkanmasına ve taş oluşmasına neden olur.

İlaçlar

İlaçları bilinçsiz olarak tüketmek, özellikle ağrı kesicilerin böbreklere ciddi oranda zararı bulunur. Doğru kullanılmayan ilaçlar böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçlar ortaya çıkarabilir.

B6 vitamin eksikliği

Böbrek taşı riskini artıran etkenler arasında B6 vitamini eksikliği de yer alıyor. B6 vitamini açısından zengin olan besinler ise, Antep fıstığı, nohut, balık, Ayçiçek tohumudur.