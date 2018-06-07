Bu alışkanlık görmenizi engelliyor!

Uzmanlar sigara alışkanlığı olan kişilerin göz hastalıklarına neden olduğunu açıkladı. Özellikle katarakt ve sarı nokta oluşumunda oldukça etkili olduğu belirtiliyor.

Güncellenme 07 Haziran 2018 12:21

Uzmanlar vücudun en hassas ve küçük organlarından bir tanesi olan gözün hayatın her döneminde sağlık kontrolünün yapılması gerektiğini söylüyor. Özellikle ileri yaşlarda hastalıklara açık hale gelmektedir. Katarakt ve sarı nokta hastalıkları genellikle 50 yaş ve üzeri hastalarda görülmektedir ancak bu hastalığa zemin hazırlayan başka faktörler ise toksit ve dış etkenlere maruz kalmak olmuştur.

Geri dönülmez sorunlar oluşturabilir

Uzmanlar sigara alışkanlığının katarakt ve sarı nokta gibi geri dönüşümü gibi olmayacak sorunlara bile sebep olabilecektir. Göz damarlarının gözdeki görevi göz retina hücrelerini beslemek ve toksin maddelerden uzak tutmaktır. Ancak göz damarları sigara gibi toksit etkilere maruz kaldığında göz retina hücrelerinde erken ölümler meydana gelir ve sarı noktaların oluşması görülebilir. Bununla beraber katarakt gibi sorunlarında oluşmasına neden olmaktadır. Ve bu tedavi edilmediği takdirde kör kalmaya kadar giden ciddi sorun sorunlara neden olmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak kişilerin sigara içmemeleri ve sigara içilen ortamda bulunmamaları gerekmektedir.

Alkolde en az sigara kadar zararlı

Sigara ve dumanlı ortamda bulunmak göz kuruluğuna da neden olmaktadır. Uzmanlar alkolünde sigara kadar göz üzerinde etkili olduğunu açıkladı. Alkol en çok beyin üzerinde etkiye sahiptir ve sinir sisteminin de yavaşlama ve tahribata neden olmaktadır. Gözlerde beyinin bir uzantısı olmasında ötürü görme üzerinde de ciddi etkileri olmaktadır. Alkol kullanan kişilerde sinir hücrelerinde yavaşlama ile birlikte görsel algıda bozukluklar oluşmaktadır. Kalitesiz alkol kullanımından ötürü metil alkol zehirlenmesi olarak bilinen durumlarda ise ani körlük ve geri dönüşümü mümkün olmayan körlüklerde oluşabilmektedir.

Toksin içeren maddelerden uzak durun!

Uyuşturucu madde kullanımı ile gözde ciddi tahribatların oluşabileceğini ifade eden uzmanlar, tüm bu durumları göz önünde bulundurarak toksin madde içeren alışkanlardan kurutularak göz sağlığını korumak gerektiğini ifade ediyor.