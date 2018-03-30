Bu ağrı kısırlığın sebebi olabilir!

Her ay yaşanılan şiddetli ağrılı adet dönemleri çikolata kistinin habercisi.

Güncellenme 30 Mart 2018 14:01

Kadınların her ay yaşadıkları adet sancılarının şiddeti çok fazla ise mutlaka doktora görünmelerinde fayda olacak. Şiddetli ağrı yaşanması çikolata kistinin habercisi olabilir. Eğer tedavi edilmezse çikolata kistleri kısırlığa kadar neden olabilir.

Uzmanlar, kadınların yaşadıkları ağrılı adet dönemlerinin nedenin çikolata kisti olabileceğini vurguluyor. Tedavisinin yapılmadığı takdirde infertilite yani kısırlığa neden olabileceğini vurgulanıyor. İsmini biriken kan renginden alan çikolata kistleri ilaç tedavisi uygulandığında çok fazla olumlu sonuç alınamayabiliyor. Bazen küçülme sağlanabilse bile hastalığın tamamen ortadan kalkması mümkün değil. Bu hastalık zamanla kısırlığı da neden olabilmektedir.

Cerrahi yöntemle tedavi

Bu kistin tanısı laparoskopi ile konulabiliyor. Ancak sadece bu işlemden yararlanılmıyor aynı zamanda genital muayene ve ultrasın ile görülebilen kist hastanın ağrılı adet dönemi şikayeti ile de örtüşüyorsa laparoskopiye ihtiyaç kalmadan tanı konulmuş oluyor.

Cerrahi yöntem son çare

Hastanın durumuna göre 2 tür tedavi yöntemi uygulanmaktadır bunlardan birisi medikal tedavi bir diğeri ise cerrahi tedavidir. Daha önce doğum yapmamış hastanın cerrahi müdahale sırasında yumurta rezervlerinin zarar görme ihtimaline karşı ameliyattan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekir. Uzmanlar adet dönemi ağrılı ve sancılı olan hastalar için medikal tedavi yöntemine başvurmaktadırlar. Nadirde olsa ilerlemiş tanılarda cerrahi tedavi yönetime uygulanabilmektedir. Aile planlaması henüz tamamlanmamış olan hastalara cerrahi müdahale uygulamakta kaçınılmaktadır. Yumurta rezervlerine zarar vermemek için ameliyat son çaredir.

Uzmanlar kısırlık tedavisi gören hastalarda bulunan çikolata kistinin 1 santimetre üzerinde olduğu takdirde hastalara tüp bebek tedavisini öneriyor.