Brunson ve Kaşıkçı olayları sonrası Pompeo, Türkiye'de!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, rahip Brunson ve Cemal Kaşıkçı olaylarını değerlendirmek için Türkiye'ye geldi.

Güncellenme 17 Ekim 2018 10:43

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Türkiye’ye geldi. Uçağı saat 09.40’ta Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da kabul edildi. Bu görüşme sonrası ABD’li Bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Suudi Arabistan temalarına ilişkin bilgi verecek

ABD'li Bakan, beraberindeki heyetle havalimanının şeref salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilirken, Pompeo’nun bu görüşmede Suudi Arabistan temaslarına ilişkin bilgi vereceği belirtildi.

Bölgesel konular değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek olan Pompeo, ikili ilişkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Kral Selman’la görüşmüştü

Pompeo, daha önce Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere dün Riyad'a gitmişti. Burada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü.

Sonuçlar açıklanıncaya kadar temaslar devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz" demişti.

Brunson ve Kaşıkçı olayı değerlendirilecek

ABD Dışişleri'iden daha önce yapılan açıklamada, "Bakan (Pompeo) Papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmasına dair memnuniyetini belirtmek ve diğer ikili önemi olan konuları görüşmek üzere Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." denmiş ve "Bakan ayrıca kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşecek ve ABD'nin Türkiye'ye yaptığı soruşturma konusunda yardım teklifini yineleyecek" denilmişti.