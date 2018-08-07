Brunson krizi ile gündeme gelen Evanjelikler kim?

Rahip Brunson ev hapsine alınması ile gündeme gelen Evanjelikler hakkında çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 13:28

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve bir süre önce ev hapsine alınan ABD'li Rahip Andrew Brunson gerilimi ile gündeme gelen Evanjelikler, herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Peki bu Evanjelikler kim? Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Doçent Doktor Molly Worthen, habertürk.com’a Evanjelikler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Neden Trump’a oy verdiler?

Worthern, ABD’de evanjelik denildiği zaman, beyaz Amerikalıların akla geldiğini, beyaz protestanların kültürel bir üstünlüğünün olduğu düşünüldüğünü, son 30-40 yılda muhafazakar evanjelik değerlerin aşındığını düşündükleri için de, daha az güvende hissettiklerini, kendileri gibi olmayanların ülkeyi ele geçirdiğini düşündüklerini, bu nedenle de Trump’a oy verdiklerini söyledi.

ABD’de kaç milyon evanjelik var?

300 milyonluk ABD'de 25 milyon evanjelik olduğuna dikkati çeken Worthern, aslında çok büyük bir gruptan bahsedilmediğini ama siyasi etkilerinin olması gerekenden daha fazla olduğunu, bu gruplarda gerçekten çok iyi paralar olduğunu, radikal derecede serbest piyasaya inandıklarını, pek çok şirketleri olduğunu, silah meselesinde regülasyona asla inanmadıklarını, silah lobisine yakın olduklarını, çok orta sınıf bir grup olduklarını, eğitimsiz olmadıklarını, kendi liseleri ve üniversitelerini kurduklarını belirtti.

Neden Trump’ı desteklediler?

Evanjeliklerin siyasi görüşleri ve hedefleri hakkında konuşan Worthern, akıllarında nostaljik ve kurgusal bir ideal Amerika olduğunu, özellikle beyaz protestanların çok etkin olduğu 1950’lere karşı bir nostalji duyduklarını, Amerika’nın çıkarları önce gelir gibi bir düşüncelerinin var olduğunu, iç siyaseti öncelikli tuttuklarını, Trump’ın göç ve gümrük vergisi politikalarının evanjeliklere çok uyduğunu ifade etti.

İsrail’e neden destek veriyorlar?

Worthen, Evanjeliklerin İsrail’in en büyük destekçileri arasında olduğunu, ABD’nin soğuk savaş ve sonrasındaki statüsüne karşı bir nostaljileri olduğunu, Hristiyan ve liberal değerleri savunan bir süper güç olan Amerika’yı istediklerini, bu statüyü geri almayı arzu ettiklerini, karikatürize edilmiş Ortadoğu imajı tuzağına kolay düştüklerini, İsrail’in de büyük destekçileri olduğunu, kendini Hristiyan demokrasinin misyonerleri olarak gördüklerini, ABD’nin gücünün bu amaç için kullanılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Brunson, neden bu kadar önemli?

“Brunson, Washington ve evanjelikler için neden önemli?" sorusuna da cevap veren Worthen, Brunson’un ABD’deki evanjelikler için önemli bir figür ya da dini lider olmadığını, öneminin sembolik olduğunu, tutuklanması, evanjelikler için, Hristiyan olmayan bir ülkeyle kendi aralarındaki değer farklılıklarının bir sembolü olduğunu, Trump’ın hep dini özgürlükler vurgusu yaptığını, bu meselede de harekete geçmemesinin mümkün olmadığını, aksi durumda çok büyük eleştiriler alacağını belirtti.