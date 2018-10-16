Brunson, FETÖ'cülerle aynı koğuşta kalmış!

Ülkesine dönen Brunson, Türkiye'deki hapis günlerini ABD'nin ünlü televizyon kanalına anlattı.

Güncellenme 16 Ekim 2018 16:24

12 Ekim’de serbest kalan ve ülkesin dönen ABD’li Pastör Andrew Brunson, ABC televizyon kanalına Türkiye'deki hapis günlerini anlattı. Hapishanede olmanın başlı başına zor bir durum olduğunu belirten Brunson, o günlerde akli dengesini ancak saatlerce dua ederek koruyabildiğini, Türkiye'de geçirdiği yıllar boyunca herhangi siyasi faaliyette bulunmadığını, Türkiye'de olmasının nedeninin insanlara İsa Peygamberi anlatmak olduğunu söyledi.

Akli dengesini dua ederek korumuş

2016'da tutuklandıktan sonra hücre hapsinde tutulduğunu ifade eden Brunson, "Hapishanede tutulmak başlı başına zor bir durum. Başlangıçta günlerce hücre hapsinde tek başıma tutuldum. O günler çok zordu. O günlerde akli dengemi ancak saatlerce dua ederek koruyabiliyordum" dedi.

Koğuştakiler FETÖ’cü

Koğuştaki günlerini de anlatan Brunson, mahkumların büyük kısmının FETÖ’cü olduğunu, koğuşta geçirdiği aylarda dil farkı, kültür farkı ve din farkı nedeniyle kendisini çok izole hissettiğini söyledi.

Ne yaşanmıştı?

Pastör Andrew Brunson 2016 yılında 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' iddialarıyla tutuklanmış ve cezaevine konmuştu. Brunson'un tutukluluğu bu yıl Temmuz ayında ev hapsine çevrilmiş, 12 Ekim'deki duruşmada ise ABD'li Pastör serbest bırakılmıştı.