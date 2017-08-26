Brüksel'de askerlere palalı saldırı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklarda devriye gezen iki askere palayla saldıran bir kişi vuruldu. Olay terör saldırı olarak değerlendiriliyor.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 12:53

Olay, yerel saatle 20.20'de şehir merkezinde meydana geldi. Kamu yayın kuruluşu RTBF, 2 askeri palayla yaralayan saldırganın vurulduğunu bildirdi.

Savcılığın açıklamasında, saldırganın, "ölümle yaşam arasında gidip geldiği" belirtilirken, el ve yüzlerinden yaralanan askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Polis olay yerine güvenlik kordonu çekerken, basına yansıyan bir fotoğrafta, sağlık ekiplerinin yerde yatan birine müdahale ettiği görüldü.

"Askeri güçlerimiz için gereken tüm destek veriliyor"

Başbakan Charles Michel, sosyal medya hesabından, "Askeri güçlerimiz için gereken tüm destek veriliyor. Güvenlik birimlerimiz teyakkuzda. Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığına ilişkin henüz bir değerlendirmede bulunulmadı. Ancak Avrupa'da son aylarda terör örgütleri adına benzer saldırılar gerçekleştirilmişti.

Federal Savcılık Sözcüsü Natus: Olayı terör saldırısı olarak görüyoruz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklarda devriye gezen askerleri hedef alan palalı saldırının terör eylemi olduğu belirtildi.

Yerel saatle 20.20'de şehir merkezinde meydana gelen olayda, elinde pala olan bir kişi koşarak askerlere saldırdı. Olay yerinde askerlece vurulan saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, 3 askerin hedef alındığı, bunlardan birinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Federal Savcılık Sözcüsü Esther Natus ise yaptığı açıklamada, kimliğine ilişkin bilgi vermezken saldırganın öldüğünü doğruladı. Bir askerin de hafif şekilde yaralandığını söyleyen Natus, bir soru üzerine, "Olayı terör saldırısı olarak görüyoruz." dedi.

Başbakan Charles Michel de sosyal medya hesabından, "Askeri güçlerimiz için gereken tüm destek veriliyor. Güvenlik birimlerimiz teyakkuzda. Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Brüksel'de 22 Mart 2016'da havalimanı ve bir metro istasyonuna yönelik saldırıda 32 kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından güvenlik güçlerini hedef alan en az iki bıçaklı saldırı yaşanmıştı.

Ülkede, 22 Mart saldırısının ardından polislerin yanı sıra askerler de sokaklarda güvenlik önlemi almaya başlamıştı.

AA