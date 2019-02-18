Brüksel lahanasının bilinmeyen faydaları!
Brüksel lahanası, içerisinde bulunan yüksek oranda potasyum, demir gibi minerallerin yanı sıra A, C ve E vitaminleri açısından da oldukça zengin bir besindir.
Sahip olduğu vitamin ve mineraller sayesinde tam bir sağlık deposu olan brüksel lahanası sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler arasında yer alıyor. Faydaları saymakla bitmeyen sağlık deposu brüksel lahanasını uzmanlar anlattı.
- İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde akciğer, mide ve kalınbağırsak kanserine yakalanma riskini en aza indirir.
- A, C ve E vitaminleri kalp hastalıklarına yakalanma riski ile kalp krizi geçirme ihtimalini en aza indirir.
- Hamilelik sürecinde tüketilen brüksel lahanasını bebeğin zekasını geliştirmeye katkı sağlar.
- Potasyum bakımından zengin olan brüksel lahanası yüksek tansiyonu düşürür ve tansiyonun belli oranda düzene girmesini sağlar.
- Kemik erimesine karşı yüksek oranda koruyucu bir etki gösterir.
- İçerisinde bulunan sülforan mevcut tümörlerin gelişimini engeller ve kansere yakalanma ihtimalini en aza indirger.
- Kan şekerini kontrol ederek şeker hastalığına karşı korunma sağlar.
- Diş ve diş eti üzerinde yüksek bir etkiye sahiptir ve sağlamlaştırır.
- Vücut direncini artıran bir etkiye sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir mikroplara karşı korur.