Brüksel lahanasının bilinmeyen faydaları!

Brüksel lahanası, içerisinde bulunan yüksek oranda potasyum, demir gibi minerallerin yanı sıra A, C ve E vitaminleri açısından da oldukça zengin bir besindir.

Güncellenme 18 Şubat 2019 12:12

Sahip olduğu vitamin ve mineraller sayesinde tam bir sağlık deposu olan brüksel lahanası sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler arasında yer alıyor. Faydaları saymakla bitmeyen sağlık deposu brüksel lahanasını uzmanlar anlattı.

  • İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde akciğer, mide ve kalınbağırsak kanserine yakalanma riskini en aza indirir.
  • A, C ve E vitaminleri kalp hastalıklarına yakalanma riski ile kalp krizi geçirme ihtimalini en aza indirir.
  • Hamilelik sürecinde tüketilen brüksel lahanasını bebeğin zekasını geliştirmeye katkı sağlar.
  • Potasyum bakımından zengin olan brüksel lahanası yüksek tansiyonu düşürür ve tansiyonun belli oranda düzene girmesini sağlar.
  • Kemik erimesine karşı yüksek oranda koruyucu bir etki gösterir.
  • İçerisinde bulunan sülforan mevcut tümörlerin gelişimini engeller ve kansere yakalanma ihtimalini en aza indirger.
  • Kan şekerini kontrol ederek şeker hastalığına karşı korunma sağlar.
  • Diş ve diş eti üzerinde yüksek bir etkiye sahiptir ve sağlamlaştırır.
  • Vücut direncini artıran bir etkiye sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir mikroplara karşı korur.

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