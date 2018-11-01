Brezilya cevizinin faydaları

Doğal selenyum kaynağı Brezilya cevizi, sağlık için oldukça faydalı aynı zamanda karbonhidrat bakımında düşük olması nedeniyle sporcular tarafından tercih ediliyor.

Güncellenme 01 Kasım 2018 13:14

Selenyum kaynağı olarak görülen Brezilya cevizi, Amazon bölgesine özgü ağaçlarda özellikle Bolivya ve Peru’da yetiştiriliyor. Tüm dünyada bilinirliği artan bu besinin Türkiye’de ise yeni tanınmaya başlamış ve sağlığa olan faydaları ile kuruyemişler ve tüm doğal ürünlerden ayrılmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Selenyum protein ve DNA sentezine ciddi oranda katkı sağlar. Selenyum vücut içerisinde bulunan bazı proteinlerin yapısına giriş sağlar bu durum antioksidan özelliği sağlayan proteinlerdir ve hücreleri hasarlara karşı korurlar. Antioksidan özelliği bulunan selenyum aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve tiroid bezlerinin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Uzmanlar hamilelik sürecinde önemli mineral kaynağı olarak görülen selenyumun doktorların belirlediği ölçüde tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ülkemizde görülen tiroid rahatsızlığının temelinde yatan en önemli etken selenyum yetersizliğidir. Brezilya cevizi, Hashimoto hastaları ve tiroid sorunu yaşayan gebeler için son derece sağlıklı bir alternatiftir.

Birçok çiğ kuruyemişte olduğu gibi Brezilya cevizi de glutensiz bir besindir.