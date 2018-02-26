Bozdağ'dan "zina düzenlenmesi" açıklaması

Zina düzenlemesi hakkında konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, böyle bir suç düzenlenmesinin Türk toplumunun ahlakına daha uygun olduğunu söyledi.

Güncellenme 26 Şubat 2018 11:59

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim ittifakı konusunu da değinen Bozdağ BBP ve Saadet Partisi ile ilgili, Mustafa Destici'nin ittifakta yer alacağını, nasıl yer alacağı konusunda konuşmanın henüz erken olacağını, Saadet Partisi'nin ise kararının beklendiği belirtildi.

Adalet gözeten bir formül oldu

Seçim ittifakına dair değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, temsilde adalet gözeten bir formülün ortaya konduğunu, isteyen partinin istediği ile ittifak yapabileceğini, parti konusunda bir sınırlama olmayacağını, yasal zemindeki imkanı isteyenin istediği gibi kullanabileceğini, iradeleri engelleyen bir durumun olmadığını kaydetti.

Destici ittifakta yer alacak

BBP'nin ittifaklara katılıp katılmayacağı konu hakkında da konuşan Bozdağ, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" dedi.

Karamollaoğlu'nun kararı bekleniyor

Bozdağ, Saadet Partisi ile ilgili olarak ise "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz." dedi.

İyi hal indirimi tepkisi

Cinsel istismara yönelik iyi hal indirimi tartışmalarını da değerlendiren Bozdağ, bu olayı çözecek şeyin yapılacak uygulama olduğunu, kravat takıyor diye iyi hal indirimi yapıyorsa o hakimin hakimlik sıfatı taşımadığını, yasada boynunu bükene iyi hal indirimi yapın diye bir kuralın olmadığını söyledi.

Zina düzenlemesi

Zina suçu olmadığını belirten Bozdağ, böyle bir suç düzenlenmesinin Türk toplumunun ahlakına daha uygun olduğunu, taslağın içinde yer alıp almayacağının belli olmadığını, bundan sonraki süreçte bu konuda bir adım atılması gerektiğine inandığını söyledi.