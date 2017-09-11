Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "terörü 4 yılda bitiririm" diyen Kılıçdaroğlu'na "Elinde özel bir formül varsa hemen açıkla" çağrısı yaptı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 18:29

Başbakan Binali yıldırım başkanlığında bugün saat 14:05'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından kameralar karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı. Bozdağ, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Terörü 4 yılda bitiririm" açıklamasına cevap veren Bozdağ şunları söyledi:

"Tanrıkulu'na sen kimden yanasın demeliydi"

Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir sözümüz vardır. Sayın Kılıçdaroğlu 4 yıl içinde terörü bitirecekse, önce koluna taktığı kişileri yanından uzaklaştırması lazım. HDP ve PKK ile, adalet yürüyüşünde kimlerle kol kola yürüdüğünü gördük. Önce oraya mesafe koyması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu hendek terörü zamanında teröristlere "arkadaşım" dedi. Sezgin Tanrıkulu da SİHA'ların teröre karşı kullanılmasını "alçaklık" olarak niteledi. Kılıçdaroğlu Tanrıkulu'na sen kimden yanasın demeliydi.

"Kılıçdaroğlu terörü bitirecek formülü açıklamalı"

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun terörü bitirecek bir formülü varsa, bunu da ortaya koymalıdır. CHP daha önce de koalisyonlarla iktidar oldu. Terörü o zaman neden bitirmediler? Hükümetimiz teröre karşı ciddi adımlar atmıştır.