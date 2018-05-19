Bozdağ'dan İnce'ye açık davet

Başbakan Yardımcıs Bozdağ, İnce'yi Adalet Bakanlığı'na belgeleri incelemeye davet etti ve özür beklediğini söyledi.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 15:49

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geçtiğimiz gün CNN Türk canlı yayınına canlı bağlanarak ortaya attığı Gülen iddialarına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan bir cevap daha geldi. Bozdağ, İnce'yi Adalet Bakanlığı'na belgeleri incelemeye davet etti ve özür beklediğini söyledi.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz” dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bozdağ, İnce'nin yalancılığı deşifre olunca susacağını düşündüğünü ama İnce'nin iddialarında daha da ileri gittiğini, İnce'nin doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini söylediğini, devletlerarası adli yardım talebinin ülkeler arasındaki anlaşmanın öngördüğü usule göre yapıldığını, adli yardım isteyen ülkenin, anlaşmadaki usule uygun iade evrakını hazırlayacağını, adli yardım istenen ülkenin diline çevireceğini ve göndereceğini söyledi.

Bozdağ ayrıca, "Bu evrakın bir sureti de dosyasına konur. İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz. Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz. Sayın İnce, yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz. Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce, siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz, belgesini istediniz. Peki Sayın İnce, siz, ABD’den arayandan belge istediniz mi? Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye’ye inanmıyorsunuz da ABD’den arayana neden inanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.