Bozdağ: Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce kaybedecek

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, seçimin kazananın belli olduğunu kaybedenin ise ya Kılıçdaroğlu ya da İnce olacağını söyledi.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 14:01

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun kendi kriterlerini çiğnediğini belirten Bozdağ, "Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkma cesaretini gösteremedi" dedi.

Bozdağ, Muharrem İnce ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete veda edeceğini, CHP'nin seçimleri 7 defa kaybettiğini, 8. defa göze alamadığını, seçimin kazananının belli olduğunu, kaybedenin ise CHP'den olacağını, seçimlerden sonra ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce siyasete veda etmek zorunda kalacağını ileri sürdü.