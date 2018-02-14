Bozdağ: Sınırımızdaki hain planlara geçit yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 14 Şubat 2018 22:29

"Sınırımız boyunca kurulması planlanan terör koridoru ve terörün devletleştirilmesi projesini çökerteceğiz" diye konuşan Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Terörist ordusuna geçit yok"

"PKK/KCK/PYD ve YPG’nin Kuzey Suriye'de etnik ve ideolojik temizlik yapmasına, bölgenin demografik yapısını değiştirmesine ve yeni göçlere engel olacağız. Sınırımız boyunca Sınır Güvenlik Gücü kılıfı altında terörist ordusu ve terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz"

"Bölgede barış, huzur ve güven tahkim edilecek"

Sınırın ve bölgenin güvenliğinin sağlanacağını vurgulayan Bozdğ, Afrin bölgesindeki Kürt, Türkmen ve Arapların terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarılacağını bildirdi.

Bozdağ, bölgede barış, huzur, güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edileceğinin altını çizerek, can, mal emniyetin temin ve tahkim edileceğini belirtti.