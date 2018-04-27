Bozdağ: Kılıçdaroğlu CHP'nin adayını bilmiyor!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'de Erdoğan'la yarışacak bir adayın olmadığını, partinin adayından Kılıçdaroğlu'nun dahi haberi olmadığını söyledi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 15:52

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Türk halkının bütün bu alaverelerin dalaverelerini seyrettiğini, halkın vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacağını, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahi bilmediğini söyledi.

Hala aday çıkaramadılar

Bozdağ, CHP'nin acınacak bir durum içinde bulunduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ekibini acınacak duruma getirdiğini, ne yapacaklarını bilmediklerini, kendi içlerinden bir ismi bile Türk halkının önüne çıkaramadıklarını, CHP'nin bir kişinin çıkıp Türkiye'ye yönetmeye talibim diyemediğini belirtti.

CHP’de Erdoğan’la yarışacak aday yok

CHP kadrolarının içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile boy ölçüşecek bir adayın olmadığına dikkati çeken Bozdağ, adayın kim olacağını Kılıçdaroğlu'nun bile bilmediğini, kafasında netleşmiş bir isim olmadığını, AK Parti'nin ve Erdoğan'ın siyasette dönüştürücü bir gücü olduğunu, Türkiye'nin siyasetini de dönüştürdüğünü ifade etti.

En ahlaksız olay

"15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir" diyen Bozdağ, "Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı. Şimdi genel başkanlar transfer yapıyor. Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir" dedi.

Kirli bir pazarlık söz konusu

Vekillerin geri çağırılacağını iddia eden Bozdağ, pazarlığın kirli mi değil mi, yoksa bir bedel karşılığı mı yapıldığının yakında ortaya çıkacağını, siyasi bir ahlaksızlığın yaşandığını gördüklerini, Türk halkının bütün bu alavereleri dalavereleri seyrettiğini, vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacağını söyledi.