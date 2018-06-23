Bozdağ, İnce'yi bu sözlerle eleştirdi!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İnce'yi bile erdirdiğini ifade etti.

Güncellenme 23 Haziran 2018 11:37

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kozaklı ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

Yeni sistem İnce’yi bile erdirdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Bozdağ, İnce'nin cami cami gezdiğini, her gittiği yerde umre ibadetini yaptığını açıkladığını, başı örtülü olduğunu göstermek için mitingden mitinge annesini götürdüğünü, kız kardeşini de gezdirdiğini, İnce'nin dini konularda ne kadar hassas olduğunu anlatmaya çalıştığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kerameti İnce'yi bile erdirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP’lileri kahrediyor

Bozdağ, Türkiye'yi yönetecek kişinin, seçmenlerin en az yüzde 50 artı 1'inin geçerli oyunu alması gerektiğini, CHP'nin kalıplaşmış 25 puanın buna yetmeyeceğini, eğer yetseydi İnce'nin onların alkışlayacağı lafları söyleyeceğini, şu an onların kahrolduğunu, 'Başörtüsü sorununu bile ben çözdüm' dediğini, kargaları bile güldürdüklerini, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye gönül verenleri kahrettiğini belirtti.

Yüzde 50 artı 1 alamazlar

Milletin diliyle, diniyle, rengiyle, ahlakıyla, inancıyla, düşüncesiyle, gelenekleriyle ve tarihiyle kavgalı olan birisinin yüzde 50 artı 1 oy alamayacağını dile getiren Bozdağ, "Türkiye'yi bölmek isteyen bir parti yüzde 50 artı 1 alabilir mi? Faşist bir parti, komünist bir parti, 'Osmanlı, yörüklere zulmetmiştir.' diyen, tarihine hakaret eden bir parti yüzde 50 artı 1 oy alabilir mi?" diye soran Bozdağ, "Alamaz. Onun için yüzde 50 artı 1'e diyorlar ki: 'Ben de sizdenim, ben de sizin gibiyim, ben de sizin gibi yaşıyor ve inanıyorum.' diye milletin değerleriyle barışmaya başladılar. Bunlar güzel işler ama bilesiniz ki bunları değiştiren ve dönüştüren Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Cumhurbaşkanımız olmasaydı emin olun değişmezdi" dedi.