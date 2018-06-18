Bozdağ, İnce'nin asıl hedefini ifşa etti!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "İnce konusunda duyumlar geliyor 'Hemen genel başkanlığa oynamayacak, gözünü İstanbul'a koymuş' diyorlar" dedi.

Güncellenme 18 Haziran 2018 17:21

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İnce konusunda duyumlar geliyor 'Hemen genel başkanlığa oynamayacak, gözünü İstanbul'a koymuş' diyorlar. 'Hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil bir yere belediye başkanı olmak için yatırım yapıyor' diyorlar, bakalım göreceğiz. Öyle ya da böyle CHP'de bir değişim olacak ama nasıl olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

“Yaparsa yine AK Parti yapar”

Bozdağ, "Şimdi CHP'nin adayı kalkmış, tembel talebe, televizyonda reklama çıkıyor 'merhaba' diyor. Arkasından 'Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimi bedava yapacağız'. Bay Muharrem, Aydıncıklı ‘Zaten bedava' diyor, senin bundan haberin yok. Yahu daha adam cumhurbaşkanlığına talip, bu ülkede anaokulunda, ilköğretimde, ortaöğretimde, üniversitede eğitimin bedava olduğunun farkında değil. Sen nereden bu ülkeye bir şey katacaksın. Neyin olduğunu, olmadığını bilmiyorsun. Artı bizde, çocukları okutuyorlar diye üstüne para veriyoruz. Zengin fakir ayırmadan kitapları sıranın üzerine koyuyoruz. Üniversitede harçları biz kaldırdık, yurtlarla Türkiye'yi biz donattık. Her tarafta bedava olan bir eğitim anlayışını biz hayata geçirdik. Ama adamın haberi yok. Yapamadığımız işler var mı, var. Şimdi onları yapmak da bizim boynumuzun borcu. Eksikleri tamamlamak da bizim boynumuzun borcu. Yaparsa yine AK Parti yapar, yaparsa yine Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yapar" ifadelerini kullandı.

“Gözünü İstanbul'a koymuş' diyorlar”

Bozdağ açıklamalarına şöyle devam etti: "Muharrem İnce konusunda duyumlar geliyor 'Hemen genel başkanlığa oynamayacak, gözünü İstanbul'a koymuş' diyorlar. Şu anda 'onun hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil bir yere belediye başkanı olmak için yatırım yapıyor' diyorlar, bakalım göreceğiz. Öyle ya da böyle CHP'de bir değişim olacak ama nasıl olacağını hep beraber göreceğiz."