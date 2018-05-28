Bozdağ: ADD darbeci bir zihniyete sahip

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı ve İnce'nin TRT ile ilgili sözleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 11:30

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs'la ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösteren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ derneğin darbeci bir zihniyete sahip olduğunu söyledi.

ADD darbeciler kutsadı

ADD'nin darbeci bir zihniyete sahip olduğunu belirten Bozdağ, darbeyi ve darbecileri kutsayarak bunu ortaya koyduklarını, bunun Atatürk’e de büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

ADD ne demişti?

ADD resmi Twitter hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı" paylaşımında bulunmuştu. Bu mesaj sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ADD hakkında soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

İnce’ye TRT cevabı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TRT'yi hedef alan sözleri ile ilgili konuşan Bozdağ, TRT'yi uzunca bir zamandır konuşmalarında hedef gösterdiklerini, bazı kişilerin TRT aracına saldırdığını, İnce'nin konuşmalarına bu şekilde devam etmesi durumunda gaza gelen bazı kişilerin provokasyon yapabileceğini söyledi.

Bozdağ ayrıca, "Onlar demokrat geçiniyorlar, 'Biz gelirsek medya daha özgür olur.' diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar" dedi.

Gülen’in iade süreci

İnce'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi hakkındaki iddialara da değinen Bozdağ, "ABD'ye kükreyeceğine Türkiye'ye kükrüyor, ABD'den bilgi, belge veri isteyeceğine, onların dediğine kayıtsız şartsız inanıyor, Türkiye'den bilgi belge istiyor" ifadelerini kullandı.

Berlin cevabını 24 Haziran’da alacak

AK Parti'nin miting yapmasına izin vermeyen Almanya'ya tepki gösteren Bozdağ, Almanya hükümetine en büyük cevabın sandıkta verileceğine, 24 Haziran'da, Berlin'in üzüldüğü Ankara'nın sevindiği bir seçim sonucunun ortaya çıkacağına, o zaman Almanya'nın yaptığı bütün Türkiye aleyhtarı çalışmaların boşa gideceğini söyledi.