Böylesi ne görüldü, ne de duyuldu!

Balarus'ta paraşütle uçan bir adam, sert bir şekilde yere çakılınca omzuna ağaç girdi.

Güncellenme 04 Haziran 2018 14:29

Beyaz Rusya'nın Olshany şehrinde yaşayan Ivan Krasouski, amatör bir şekilde yamaç paraşütü ile ağaçların üzerinden uçarken yere çakıldı. Şiddetli bir şekilde yere çakılan talihsiz adamın omzuna devasa bir kütük saplandı.

Doktorlar hayretler içinde kaldı

Olay yerine kurtarmak için gelen ekipler, 36 yaşındaki vatandaşı, omzuna saplanan ağaç parçası ile hastaneye kaldırdı. Krasouski'nin halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Manzarayı gören doktorlar ilk defa gördükleri bu manzara karşısında şaşkına döndü.

Her şey yolunda zannetmiş

Düşüş anını anlatan talihsiz adam, düşüşün gayet yumuşak olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu düşündüğünü, kalkıp gitmek istediğini ancak o anda kendisini bir şeyin sarstığını söyledi.

Kanamadan ölebilir

Doktorlardan kütüğü hemen saplandığı yerden çıkarmalarını isteyen adama doktorlar, bunu yapmaları halinde kanamadan öleceğini söyledi ve 36 yaşındaki adam acilen ameliyata alındı. Krasouski'nin durumun iyi olduğu açıklandı.