Böylesi ilk kez yaşandı! Havalimanında...

Bir kadın, Suudi Arabistan’dan Malezya'ya giderken çocuğunu unutunca uçak geri dönmek zorunda kaldı.

Güncellenme 12 Mart 2019 12:28

Yolculukta birçok eşyanın unutulduğu görüldü ama bu ilk kez oldu. Suudi Arabistan’da yolculuk esnasında bebeğini unutan kadın, pes dedirtti.

Uçak geri dönüş yaptı

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinden Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a havalanan yolcu uçağında bir kadın, bebeğini havalimanında unuttuğunu söyleyince uçak Cidde’ye geri döndü.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, bir annesi yolcu bekleme salonunda bebeğini unuttu. Uçağın havalanması ile bebeğini unuttuğunu fark eden kadın uçaktaki mürettebattan geri dönmeyi istedi.

Pilot, kuleden iniş izni istedi

Bunun üzerine Cidde'deki yetkililerde temasa geçen pilot kuleye "Bir yolcu bebeğini bekleme salonunda unuttu. Geri inebilir miyiz?" diyerek iniş talebinde bulundu. Kontrol merkezindeki görevli ise şaşkınlık içinde, "Anlaşıldı, geri dönebilirsiniz. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyoruz" şeklinde cevap verdi.

Olayla ilgili açıklama yapılmadı

Uçak, hareketten kısa süre sonra Cidde'deki Kral Abdul Aziz Havalimanı'na geri dönerek iniş yaptı. Kadın yolcunun çocuğunu havalimanında nasıl unuttuğuna dair açıklama yapılmadı.