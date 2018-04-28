Böyle hırsızlık ne görüldü, ne de duyuldu!

Adana'da yaşanan olay bu kadarı da olmaz dedirtti.

Güncellenme 28 Nisan 2018 15:22

Olay Adana'da yaşandı. Adem E. bir bisiklet çaldı. Daha sonra elini yüzünü yıkamak için bir camiye girdi, buraya gelen başka bir hırsız ise bisikleti çaldı. Bisikletin bulunması için polise haber veren 52 yaşındaki Adem E. sorguda kendisinin de bisikleti çaldığını itiraf etti. Adem E. ayrıca, "Camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış" dedi.

Camiye girdi, bisiklet çalındı

Seyhan ilçesinde gerçekleşen olayda, Adem E., İbrahim Vuranay'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı. Bu bisikletle bir süre gezen Adem E., bir caminin bahçesine yüzünü yıkamak için girdi. Daha sonra bisikleti bıraktığı yere giden Adem E. bıraktığı bisikleti yerinde bulamadı.

Polise şikayette bulundu

Olay sonrası emniyete giden Adem E., bisikletin çalındığını belirtti ve bulunmasını istedi. Bunun üzerine, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem E.'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu.

"Memlekette namuslu adam kalmamış"

Şüphelinin verdiği çelişkili ifadelerden kuşkulanan polis, Adem E.'yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Adem E., suçunu itiraf etti, "Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış" dedi.