Böyle anne olmaz olsun! Bebeğine bakın ne yapmış?

Tekirdağ'da sevgilisinden hamile kalan 19 yaşındaki R.U., sevgilisinden dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdü.

Güncellenme 27 Aralık 2018 15:47

Tekirdağ Çorlu’da sevgilisinden hamile kalan 19 yaşındaki R.U., ailesi ile birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü iddiası ile gözaltına alındı. Bebek cesedini evindeki bir valizde iki gün saklayan R.U., doğan bebeği susturmak için ağızını kapatırken öldürdüğünü ileri sürdü.

Evinde doğum yaptı

Çorlu’nun Çobaçeşme Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan R.U., kuaför olan erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişkiden hamile kaldı. Ailesinden çocuk doğana kadar hamileliğini gizleyen R.U., önceki gün ailesi ile yaşadığı evde doğum yaptı.

Doktorlar polise ihbar etti

R.U., doğum sonrası yaşamını yitiren bebeği iki gün boyunca evde bulunan bir valizde sakladı. Bugün Çorlu Devlet Hastanesine giden R.U., bebeğinin ölü olarak dünyaya geldiğini söyledi. Şüphelenen doktorlar olayı polise ihbar etti.

Susturmak isterken boğdu

Polis tarafından ifadesi alınan R.U., çelişkili söylemlerde bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahkeme kararı ile evde yapılan incelemede, kan izlerine rastlandı. R.U., erkek arkadaşından hamile kaldığını, bebeği doğum sırasında susturmak istediğini, ağızını kapatırken ölümüne neden olduğunu itiraf etti.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler

İtiraf sonrası R.U. hastanede, erkek arkadaşı Ö.Ö. de evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.U. ve Ö.Ö. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Bebeğin cesedi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.