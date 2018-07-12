Boydakların cezası belli oldu!

FETÖ kapsamında kayyum atanan Boydak Holding'in yöneticilerine verilen ceza belli oldu.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 14:38

Boydak Holding'in FETÖ'den yargılanan eski yöneticilerinden Memduh Boydak'a 18 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'deki FETÖ davasında yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerinin holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine karar verildi.

Boydak Holding'e müsadere kararı verildi. Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün; Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi; eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.

Ne yaşanmıştı?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Boydak Holding'e kayyum ataması yapılmıştı. Böylece, holding ve bağlı şirketlerin denetimi TMSF'ye geçmişti. Boydak Holding'in eski yöneticileri de tutuklanmıştı.