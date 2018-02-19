Boydak soruşturmasında flaş gelişme!

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Boydak ailesinin bir kısmı adliyeye sevk edilirken bir kısmı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 12:03

Kayseri'de FETÖ soruştuması kapsamında 4 önce gözaltına alınan Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak'lar polisteki sorguları tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edildiler

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF tarafından el konulan Boydak Grubun yöneticilerinin aileleri geçen hafta gözaltına alınmıştı. 4 kişinin sorgulama işlemleri bittikten sonra Mehmet Emin, Yusuf, İbrahim ve Sami Boydak kelepçeli olarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar

Daha önce gözaltına alınan Merve, Sema ve Ayşe Boydak ise nöbetçi hakim tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. MASAK, şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinde, örgüt lideri Fethullah Gülen'in çağrısıyla Asya Katılım Bankasının likiditesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığının ya da hesap açtırdığının belirlendiği iddia edildi.