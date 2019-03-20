Bosna kasabının cezası belli oldu!

Srebrenitsa'da onlarca insanı katleden ve Bosna kasabı olarak anılan Karadzic'in cezası belli oldu.

Güncellenme 20 Mart 2019 17:22

Bosna Hersek Srebrenitsa’da 1995 yılında dünyanın şahit olduğu en büyük katliamını yapan ve bundan sorumlu olan Karadzic'in 40 yıllık hapis cezası temyizde ömür boyu hapse çevrildi.

Karadzic'in nihai cezası belli oldu

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılan Karadzic'in nihai cezası belli oldu.

İşlenen cinayetlerden haberdardı

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

Kurbanların yakınları davayı canlı canlı izledi

Mahkeme, Srebrenitsa katliamında kurban edilen kişilerin aileleri ile, işkence edilen kişiler tarafından yakından takip edildi. Mahkemenin içinde ve dışında kurulan ekran ve televizyonlardan izleyen kurbanlar ve kurbanların yakınları davayı canlı canlı izledi.

Müebbet hapse mahkum edildi

Daha önceki 40 yıl hapis cezası kararını bozan Temyiz Konseyi, 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.