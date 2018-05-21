Bosna Hersek gazetelerinden Erdoğan'a büyük övgü

Bosna Hersek medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine ziyareti sonrası yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 12:43

Bosna Hersek'in gazeteleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı Türklere yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Ülkenin en büyük gazetelerinden olan Oslobodjenje, "Erdoğan Türkleri kendisine oy vermeye çağırdı" başlığıyla yayımladığı haberde, tamamen Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla kaplanan spor salonunda 20 bine yakın Avrupalı Türk ve ülkenin farklı şehirlerinden Bosnalılar olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca ikinci ve üçüncü sayfalarının tamamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye olan izyaretine ayırdı. Dün yapılan genel kurulda, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in kullandığı "Bizim Aliya'mız vardı, sizin Erdoğan'ınız var" ifadelerini de ön plana çıkardı.

Nezavisne Novine ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ülkelerinin engellemesi sonrasında Bosna Hersek'te Türk seçmenle buluştuğunu ve Saraybosna'da Türklere "coşkulu mesajlar" verdiğini ifade etti.

Gazete ikinci ve üçüncü sayfalarını ayırdığı haberde, tüm detaylara yer verirken, özellikle genel kurul öncesindeki geniş güvenlik önlemleri ve suikast ihbarı ile ilgili haberlere dikkati çekti.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden Dnevni Avaz da "Erdoğan Avrupa'yı suçladı" başlığıyla yayımladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün UETD Genel Kurulu'nda kaydettiği "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak, sözde değil özde demokrat olduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

Vecernji List ise geniş yer verdiği ziyaret haberinde, Erdoğan'ın Türk seçmene çağrısını ön plana çıkardı.

Erdoğan'ın ziyareti, rutin haberlerin dışında Vecernji List'in köşe yazarlarının da gündemindeydi.

"Erdoğan Batı'ya karşı durmaya hazır olduğunun mesajını verdi" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraybosna'da Avrupalı Türklerle bir araya gelerek, "hiç konuşmasaydı dahi Avrupa'nın hemen ön bahçesinde kendisine her zaman kapının açık olduğunun mesajını verdiğini" vurguladı.

Bosna Hersek ve Türk medyasının yanı sıra uluslararası medya kuruluşlarının da yakından takip ettiği ziyaret, dün aynı zamanda Bosna Hersek'teki tüm büyük televizyon kanallarınca canlı takip edildi, gün boyunca gerçekleştirilen canlı bağlantılarla gelişmeler anbean izleyiciye aktarıldı.