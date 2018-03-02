Boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor!

TÜİK, Türkiye'deki illere göre evlenme ve boşanma oranlarını açıkladı.

Güncellenme 02 Mart 2018 14:57

Geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 569 bin 459 olurken, boşanan çiftlerin sayısı ise 128 bin 411 oldu. 2017'de evlilik sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,2 düştü. Boşanma oranı ise yüzde 1,8 arttı.

2017'nin evlenme ve boşanma oranları TÜİK tarafından açıklandı.

Evlenme oranı azaldı

Açıklanan oranlara göre, 2017'de evlenen çiftlerin oranı bir önceki yıla göre, yüzde 4,2 azaldı ve 569 bin 459'a kadar geriledi. Kaba evlenme hızı binde 7,09 olarak gerçekleşti. Bahsi geçen dönemde, boşanma oranları bir önceki yılan oranla yüzde 1,8 arttı ve 128 bin 411'e oldu. Kaba boşanma hızı oranı ise binde 1,6 oldu.

En fazla kaba evlenme Kars'ta

En fazla kaba evlenme hızı binde 9,6 ile Kars'ta gerçekleşti. Bu ili sırasıyla binde 8,29 ile Adıyaman ve binde 8,2 ile Şanlıurfa takip etti. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 4,14 ile Gümüşhane'de olurken; binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt bu ili takip eden şehirler oldu.

İlk evlenme yaşı kaç?

Geçen yıl ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,7 olurken kadınlarda 24,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,1 oldu.

Evlenme yaşının düşük olduğu iller

İlk evlenme yaş farkı ortalamasının en yüksek olduğu il 4,7 ile Kars olurken, 4,4 ile Ağrı ve 4,3 ile Muş bu ortalamayı takip eden iller oldu. İlk evlenme yaşının ortalama olarak en düşük olduğu iller ise 2,4 yaş ile Zonguldak, Karabük ve Tunceli olarak belirlendi.