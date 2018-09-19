Boşanıyorlar mı?

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Bengü ve Selim Selimoğlu hakkında boşanma dedikoduları çıktı.

Güncellenme 19 Eylül 2018 14:08

Uzun süren birlikteliklerinin ardından dünya evine giren Bengü ve Selim Selimoğlu boşanıyor mu?

29 Ağustos’ta görkemli bir düğünle dünya evine giren ünlü şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu haklarına çıkan boşanacaklar iddiasına yanıt verdi. Bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialarda 29 Ağustos’ta evlenen çiftin boşanacakları yönünde oldu. İddialar üzerine hemen yayına bağlanan güzel şarkıcı Bengü haklarına çıkan boşanma dedikodularının asılsız olduğunu söyledi ve tüm haberleri yalanladı.

Bengü yaptığı açıklamada "Eşim ile aramızda asla bir ses yükseltmesi ve kavga hiç bir şekilde geçmedi. Bunun konuşulması bile o kadar üzücü ki... Biz yeni evli bir çiftiz. Bu haberleri kim çıkartıyor araştıracağım" sözlerine yer verdi.