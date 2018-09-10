Boşanacakları konuşuluyordu! El ele görüntülendiler

Boşanacakları konuşulan Necati-Nagehan Şaşmaz çifti, çocukları Ali Nadir'i okula yazdırmaya giderken el ele görüntülendi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 15:08

Kurtlar Vadisi serilerinde Polat Alemdar rolü ile tanınan Necati Şaşmaz’ın eşinden boşanacağı iddia edilmişti. 2012’de Nagehan Kaşıkçı ile dünya evine giren ve geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddia edilen çift el ele poz vererek adeta düşman çatlattı. Necati Şaşmaz oğlu Ali Nadir ve eşiyle birlikte görüntülendi ve boşanacakları iddialarına yanıt verdi.

Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın oğulları Ali Nadir bugün okula başladı. Çift bunu 'boşanacakları' dedikodularını yalanlamak için fırsat olarak değerlendirdi. Eşiyle mutluluk pozu veren Necati Şaşmaz, 'ayrılmıyoruz' mesajını verdi.

Yaklaşık altı yıldız evli olan çift, geçen yıl ikinci bir çocuk dünyaya getirdi. Şaşmaz çifti, çocuklarına Yusuf Emir ismini vermişti.

Ayılık haberleriyle ilgili konuşan Necati Şaşmaz, iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını, dizi öncesi bu tür karalayıcı haberlerin çıkmasının manidar olduğunu söylemişti. Çift, ayrılık dedikodularına inat bugün 5 yaşındaki oğulları Ali Nadir Şaşmaz'ı anaokuluna birlikte götürdü. Çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.