Borsa güne yükselişle giriş yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın yeni işlem gününe yüzde 0,22 değer kaydıyla 109.188,43 puandan giriş yaptı.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 10:33

Açılışta BIST 100 endeksi 235,70 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,28 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 109.247,63 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 108.952,73 puandan tamamladı.