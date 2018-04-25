Borcunu ödemeyen Hadise'ye kötü sürpriz!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Bodrum'da işlettiği mekanın borcunu ödemediği ve işletmeyi ruhsatsız yönettiği ortaya çıktı.

Güncellenme 25 Nisan 2018 10:26

Hadise'nin iki yıl önce işletmeye açtığı ve açılışına büyük bir önem gösterdiği plajın borcunu ödemeyince mekan yıkıldı.

Borcun bir kısmı ödenmedi

İki yıl önce Hadise tarafından işletilmeye başlatılan Bodrum'daki plaj için 1.9 milyon TL'lik ödenmesi gereken bir borç söz konusuydu. Uzun süre bu borcu ödemeyen Hadise ile mülk sahibi bu sebeple mahkemelik oldu. Bunun üzerine şarkıcı Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi. İşletmenin asıl sahibinin ünlü şarkıcıdan 900 bin TL alacağı kaldı.

Kepçelerle yıkıldı

Borcunun ödenmemesine kızan mülk sahibi icra işlemlerinin başlatılması için mahkemeye başvurmuştu. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandı. Hadise için kötü bir sürpriz oldu. İddialara göre Hadise, La Plaj'ı iki yıldır ruhsatsız işletiyordu. Bodrum Belediyesi de bunun üzerine Hadise'nin La Plaj'ını dozer ve kepçelerle yıktı.