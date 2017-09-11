Bombalama emri verdiğini inkar etti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bombalanacak noktaları ilettiği belirlenen Mustafa Mete Kaygusuz iddiaları inkar etti.

Güncellenme 11 Eylül 2017 16:13

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, bombalanacak noktaları pilotlara ilettiği belirlenen sanık Mustafa Mete Kaygusuz savunmasında "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım" iddiasında bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, suç tarihinde yüzbaşı rütbesiyle görevli sanık Mustafa Mete Kaygusuz, bombalama talimatlarını ilettiği, telsiz ve telefon kayıtlarına yansıyan konuşmalarını reddederek, "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım." iddiasında bulundu