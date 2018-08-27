Bomba yerel seçimler iddiası! O isimler aday olabilir

Ankara ve İstanbul için harekete geçen AK Parti'nin kabineden bazı isimleri aday göstereceği iddia edildi.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 11:50

Siyasette bayram sonrası yoğun mesaiye başlandı. 31 Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlere en güçlü adaylarla girmeyi düşünen AK Parti de bu kapsamda bir anket yaptırdı. İstanbul’a büyük önem veren AK Parti, Ankara ve İstanbul için kabineden bazı isimleri aday göstereceği belirtildi.

“İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder”

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti ve CHP arasında “kaleler” yarışı olacağını bugünkü köşesine taşıdı. CHP’nin gözünü İstanbul’a, AK Parti’nin ise İzmir’e dikmiş durumda olduğunu belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” dediğini, Meclis’in siyasetteki ağırlığı azalırken yerel yönetimlerin etkinliğinin artacağının altını çizdi.

İstanbul’u yöneten Cumhurbaşkanı adayı olacak

Selvi, artık yeni cumhurbaşkanlığının yolu parti liderliği ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan geçeceğini, Ankara ve İzmir’i de göz ardı etmemek gerektiğini, başarılı bir büyükşehir belediye başkanı çıkması durumunda onun da Cumhurbaşkanlığı yarışında isminin duyulabileceğini belirtti.

Belediye başkanları sil baştan değişebilir

AK Parti yerel seçimlere 'kazanacak aday'larla girmeyi planladığını yazan Selvi, mevcut belediye başkanlarının önemli oranda değişeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdığını, belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde durulduğunu yazdı.

Asıl araştırma bu süreçten sonra yapılacak

Selvi, bu çalışma Erdoğan’ın önünde durduğunu, asıl araştırmaların ve değerlendirmelerin bundan sonra yapılacağını, AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldiğini, İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışıldığını belirtti.