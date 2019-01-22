Bomba Şişli iddiası! Meltem Cumbul aday mı olacak?

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in İstanbul'un ilçeleri konusunda uzlaşma sağladığı, Şişli'den de Meltem Cumbul'u aday gösterecekleri iddia edildi.

Güncellenme 22 Ocak 2019 09:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evine akşam yemeğine gitti. Bu görüşme sonrası Ankara kulislerinde flaş bir haber yayıldı. İddiaya göre; oyuncu Meltem Cumbul seçimlerde Şişli'den aday gösterilecek.

Meltem Cumbul bombası

F5Haber'de yer alan iddiaya göre, CHP’nin çok önem verdiği ve Mustafa Sarıgül’ün talip olduğu Şişli belediyesi oyuncu Meltem Cumbul’a verilecek.

İstanbul’un ilçelerinde uzlaşıldı

Akşam yemeğinde, Akşener’in de ikamet ettiği Üsküdar ve çok sayıda ilçede uzlaşma sağlandığı, kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi. Kulislere düşen bir diğer iddia ise Şişli'de Meltem Cumbul'un aday gösterilmesine Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sürpriz buluşmasında karar verildiği.

Mustafa Sarıgül rakip olabilir

CHP'den Şişli için aday adaylığı başvurusu yapan Mustafa Sarıgül'ün aday olmasına sıcak bakılmamasının ardından ilçede çalışmalarını hızlandırdı. Sarıgül'ün Şişli'den başka yerde aday olmak istemediği ve aday gösterilmezse DSP ya da bağımsız olarak aday olacağı belirtilmişti.