Bomba kulis! Yıldırım istifa mı ediyor?

AK Parti’nin İstanbul adayı Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından istifa edeceği iddia edildi.

Güncellenme 21 Ocak 2019 13:59

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığından istifa konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ikna ettiğin ve yakın bir zamanda istifa edeceği iddia edildi.

Muhalefet kanadının Yıldırım hakkındaki istifa tartışmaları devam ederken, Yıldırım’ın dün yaptığı açıklama dikkati çekti.

ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağını söyleyen Yıldırım, Meclis başkanlığı görevindeki son işinin belki de bu olacağını söyledi.

İstifa mı edecek?

Yıldırım’ın yaptığı bu açıklama “İstifa mı edecek?” sorularını yeniden gündeme taşırken, Ankara kulislerinde iki iddia konuşuluyor. Bazıları Yıldırım’ın bu sözlerinin istifa edeceği anlamına geldiğini, başka bir kesim de bu ifadelerin 'İstanbul seçimini kazanacağından emin' olarak yorumlanması gerektiğini ve Yıldırım'ın seçildikten sonra istifa edeceği yorumunu yaptı.

Aydınlık yazarından flaş iddiası

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik de bugünkü yazısından istifa iddialarına destek vererek, "Binali Yıldırım istifa edecek" ifadelerini kullandı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni gelişmeler var.Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım Erdoğan’la görüştü. İstifa konusunda Erdoğan’ı ikna etti.