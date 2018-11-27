Bomba kulis! Yıldırım, İstanbul'u kazanırsa o görevi de alacak

İddiaya göre Meclis Başkanı Yıldırım, İstanbul için adaylığı bazı şartlar kapsamında kabul etti. Peki Yıldırım'ın talepleri ne?

Güncellenme 27 Kasım 2018 17:44

AK Parti’de TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Latin Amerika gezisinden sonra açıklanacak

Yıldırım’ın adaylığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Latin Amerika gezisinin hemen ardından görkemli bir törenle açıklanacak. Yıldırım, İBB Başkanı adayı olması durumunda protokolde validen geride kalmamak için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nı da üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında 20 ille birlikte Ankara ve İzmir’in de adaylarını açıkladı. En çok merak edilen İstanbul adayı ise henüz açıklanmadı.

Yıldırım’ın talepleri ne?

Habertürk’ün haberine göre Yıldırım adaylığı kabul etti ama bazı talepleri öne sürdü. Yıldırım’ın bu taleplerin karşılanması durumunda İstanbul için aday olmayı kabul etti.

Protokolde ezilmeme şartı

İddiaya göre bu taleplerden biri, Binali Yıldırım, bugüne kadar üstlendiği görevlerin/makamların protokol kurallı gereği devlet mekanizması içinde ezdirilmemesini istedi. Yani Yıldırım, başkan olması durumunda protokolde İstanbul valisinden geride kalmayı istemedi. Yıldırım’ın bu isteğine olumlu cevap verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak iddiası

Bu formül seçim öncesinde yeni bir tartışma alanı açılmasının önüne geçmek için yerel seçimler sonrasına bırakıldı. Buna göre, Binali Yıldırım 31 Mart mahalli idareler seçiminde İstanbul’u kazanır ve belediye başkanı olursa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilecek, protokoldeki konumu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı statüsünde olacak.

Çalışacağı ekiple ilgili kaygılar

Yıldırım’ın, birlikte çalışacağı ekip, seçime beraber hazırlanacağı bazı ilçe başkanları ve seçim sonrasında muhatap olacağı AK Parti il başkanı, seçilmesi halinde üstleneceği büyükşehir belediye başkanlığı görevinde bakanlarla ilişkilerine yönelik bazı kaygıları ve beklentileri vardı. Bu durumlarla ilgili kendisine güvence verildiği ve ilçe başkan adaylarının isimleri konusunda da müzakereler yürütüldüğü ileri sürüldü.