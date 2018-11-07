Bomba kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan gözünün yaşına bakmaz!

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını anladığı anda bakan, genel başkan yardımcısı demeden herkesi aday gösterebileceğini yazdı.

Güncellenme 07 Kasım 2018 10:53

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulisleri köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim startını verdiğini belirten Selvi, seçim kampanyasını yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerine kuracağını, böylece seçimlerin AK Parti ve CHP yarışına dönüşeceğini söyledi.

Erdoğan seçimde Kılıçdaroğlu’nu hedef alacak

Selvi, "Erdoğan'ın seçim stratejisi ve yeni sistem" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefet milletvekili olarak sadece Kılıçdaroğlu'nu hedef alacağını belirtti.

Seçim, AK Parti-CHP rekabetine dönüşebilir

"Miting meydanlarından bolca "Bay Kemal" seslerinin yükseleceğini vurgulayan Selvi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Meral Akşener'i değil, Muharrem İnce'yi hedef aldığını, bu sayede muhalif oylar İnce'de toplanırken muhafazakâr seçmende de CHP karşıtlığının oluşmasının sağlandığını, Kılıçdaroğlu’nun bu durumunda rahatsız olmadığını, sadece hakaret ettiği için tazminat ödemeye mahkûm olduğunu ifade etti.

2014 seçimlerinin bir tık üstünü işaret etti

Selvi, AK Parti’nin 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 45.5 oy aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onun bir tık üstünü işaret ettiğini aktardı.

Erdoğan, Binali Yıldırım için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kulise çıktığı anda Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin bir köşeye mevzilendiğini anlatan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi sorular sorarak haberi söküp aldıklarını, o sorulardan birinin de Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığına dair olduğunu ifade etti.

“Biraz sabırlı olmakta fayda var"

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Sayın Meclis Başkanı'nın ismi geçiyor. Sizin de gönlünüzdeki isim Binali Yıldırım mı, bir karar verildi mi?" şeklindeki soruya, "Sizin bu gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içerisinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var" sözleri ile cevap verdiğini belirtti.

Erdoğan’ın cevabı ile kulis karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra kulisin karıştığını aktaran Selvi, bazısının bu sözleri Yıldırım’ın adaylığı için yeşil ışık olarak yorumladığını, bazılarının da bunu kinayeli bir cevap olarak gördüğünü, kendisinin işin içinde çıkamadığını, takdirin okuyucularının olduğunu söyledi.

“Kimsenin gözünün yaşına bakmaz”

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bakanlardan belediye başkanı olabilir mi?" sorusuna, "Darda, zorda kaldık mı niye olmasın" karşılığını verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacak aday konusunda kararlı olduğunu, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını, kazanacağını gördüğü anda bakan, genel başkan yardımcısı dinlemeyip sahaya süreceğini ileri sürdü.