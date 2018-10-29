Bomba kulis! Bazı bakanlıklar revize olabilir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi bazı alanların pasif kalması nedeni ile revize olabilir.

Güncellenme 29 Ekim 2018 10:05

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin yeniden revize olacağına dair iddialar konuşuluyor. Buna göre bazı bakanlıkların yeniden bölünmesi gündeme geldi. Alınan bilgilere göre, birleştirilen ve değiştirilen bakanlık yapılarında bazı işleyiş aksaklıkları meydana geldi.

Tek yöne yoğunlaştılar

Hürriyet’in haberine göre, dört ayda bakanlıkların büyüklüklerinin tek bakan tarafından yürütülmesinin güçlüğü görüldü. Bazı bakanların, bakanlıkların bir tek yönüne yoğunlaştığı, diğer alanlarla ilgili kararların geciktiği konuşulmaya başlandı.

Bazı bakanlıklar yeniden bölünecek

Bu gelişmelerin ardından Ankara kulislerinde, özellikle birleştirilince çok büyük yapıya dönüşen, karar alma mekanizmalarında sıkıntı yaşanan bakanlıkların yeniden bölüneceği konuşuluyor.

Hangi bakanlıklarda sorun çıktı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ayrılacağı konuşulurken Ticaret ve Gümrük'ün ayrı yapılara dönüştürülebileceği öne sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da turizm ile ilgili çalışmaların başarıyla yürütülmesine karşın kültürün gölgede kaldığı ifade ediliyor.

Bazı bakanlıklar değiştirilebilir

Hem kabinenin yapısında, hem de kabinede yer alacak isimlerde revizyona gidilebileceğini iddia edenler, bakanlık sayısının 16'dan 19'a çıkarılabileceğini, bazı bakanların değiştirileceğini, bunun da ocak ayında veya yerel seçimlerden sonra yapılacağını dile getiriyorlar.