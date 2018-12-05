Bomba kulis! Bahçeli, TBMM Başkanı mı olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye TBMM Başkanlığı jestinde bulunabileceği iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler ittifakı kapsamında MHP’ye bazı jestler yapılacağını söylemişti. Uzun yıllar AK Parti’nin de anketlerini yapan MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Başkanı olacağının güçlü bir şekilde konuşulduğunu söyledi.
Kuvvetli bir şekilde konuşuluyor
AK Parti ile MHP’nin yerel seçim ittifakını değerlendiren Kulat, Bahçeli’nin büyük ihtimal Meclis başkanı olacağını, bu ihtimalin şu anda kuvvetli bir şekilde görüşüldüğünü ifade etti.
Talep etmez
Devlet Bahçeli’yi yakından tanıyanların bileceğini belirten Kulat, böyle bir şeyin talep edilip, istenmeyeceğini, diplomasi dili gibi politika diliyle böyle bir şeyin uygun görülebileceğini söyledi.
Erdoğan jest yapabilir
Kulat, Bahçeli'nin bu anlamda 'Ben şurayı istiyorum' gibi bir talebi olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir jestte bulabileceğini iddia etti.