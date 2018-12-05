Bomba kulis! Bahçeli, TBMM Başkanı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye TBMM Başkanlığı jestinde bulunabileceği iddia edildi.

Güncellenme 05 Aralık 2018 12:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler ittifakı kapsamında MHP’ye bazı jestler yapılacağını söylemişti. Uzun yıllar AK Parti’nin de anketlerini yapan MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Başkanı olacağının güçlü bir şekilde konuşulduğunu söyledi.

Kuvvetli bir şekilde konuşuluyor

AK Parti ile MHP’nin yerel seçim ittifakını değerlendiren Kulat, Bahçeli’nin büyük ihtimal Meclis başkanı olacağını, bu ihtimalin şu anda kuvvetli bir şekilde görüşüldüğünü ifade etti.

Talep etmez

Devlet Bahçeli’yi yakından tanıyanların bileceğini belirten Kulat, böyle bir şeyin talep edilip, istenmeyeceğini, diplomasi dili gibi politika diliyle böyle bir şeyin uygun görülebileceğini söyledi.

Erdoğan jest yapabilir

Kulat, Bahçeli'nin bu anlamda 'Ben şurayı istiyorum' gibi bir talebi olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir jestte bulabileceğini iddia etti.