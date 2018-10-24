Bomba kulis! Bahçeli, Erdoğan'ı o isimlere karşı uyardı

Hande Fırat, Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı altı isme karşı uyardığını ileri sürdü.

Güncellenme 24 Ekim 2018 09:33

AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını dünkü grup toplantılarında ilan ettiler. Af ve Andımız konusunda farklı düşünen iki parti arasında yer yer tartışmalar yaşanıyor. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Partili Bekir Bozdağ’ı hedef alan açıklamaları ipleri iyice gerdi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, “Herkes kendi yoluna mı?” başlıklı yazısında iki parti arasındaki bozulan ittifakı ve artan gerilimi değerlendirdi.

Bahsi geçen açıklamalarla ilgili olarak AK Parti ve MHP’li üst düzey yöneticilerle görüştüğünü belirtilen Fırat, kendisine söylenenleri köşesinde paylaştı.

Af konusu gündeme gelmedi

Bu kapsamda AK Partili isim, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde af konusuna değinmediğini belirtti.

Ankara vurgusu

MHP’li isim ise AK Parti’nin Ankara’yı tek başına almasının çok zor olduğunu belirterek, “Azdan az, çoktan çok gider” dediğini ifade etti.

Meydanlarda ne anlatacaklar?

Fırat, MHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne gidilme sürecinde ve bugüne kadar yaptıklarının karşılığında hiçbir şey almadıklarını meydanlarda anlatacaklarını iddia etti.

Erdoğan’ı o isimlere karşı uyardı

Öte yandan Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan son görüşmesinde bazı uyarılarda bulunduğu, yine Bahçeli’nin Erdoğan’ın yanındaki 6 ismin ittifakı bozmak için özel çaba sarf ettiğini belirttiğini ve bu isimleri teker teker saydığı ileri sürüldü.

Bu isimler açıklanacak mı?

Fırat, kendisine konuşan MHP’li ismin bu isimleri kendisi ile de paylaştığını, üst düzey ismin iki partinin işbirliğini bozmak için çaba sarf ettiğine inandığını, bu isimleri gelecek günlerde kamuoyuna açıklayıp açıklamayacaklarının ise belli olmadığını ifade etti.